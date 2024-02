LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | parte la gara | sarà Odermatt contro il resto del mondo?

Leggi tutta la notizia su oasport

09.33 Il croato Filip Zubcic inizia sui tempi di Feller, arriva sul muro con soli 5 centesimi. Il ghiaccio è davvero clamoroso e fa fatica a rimanere in piedi. Perde tanto ma recupera nel finale, chiude a soli 27 centesimi. Al cancelletto ora "Sua maestà" Marco. 09.31 Manuel Feller ci permette di vedere che in alto le porte sono più ravvicinate, poi le distanze si ampliano. A metà pista muro complicato e ghiacciato, finale più filante. Tempo di 1:10.56, ora tocca a Filip Zubcic. 09.30 SI! MANUEL FELLER è SUL TRACCIATO! 09.29 Condizioni non semplici a ...