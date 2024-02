LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | Odermatt in testa senza dominare Troppi errori per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE LADELFEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 10.11 Alex Vinatzer inizia con soli 14 centesimi di ritardo nella parte alta, quindi perde parecchio prima del muro con alcune linee non perfette. Sul ghiaccio continua nelle difficoltà e lascia decimi su decimi. Conclude 21° a 3.09. La qualificazione alla seconda manche è a forte rischio. 10.09 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA MANCHE 1 MarcoSVI 1:10.09 2 Alexander Steen Olsen NOR +0.35 3 Manuel Feller AUT +0.47 4 Filip Zubcic CRO +0.74 5 Stefan Brennsteiner +0.85 6 Zan Kranjec SLO +0.87 7 Loic Meillard SVI +0.89 8 River Radamus USA +1.16 9 Alexander Schmid GER +1.25 10 Henrik Kristoffersen NOR +1.35 14 Luca De ...