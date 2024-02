LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | Odermatt in testa senza dominare Alle 12 30 la seconda manche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE LADELFEMMINILE DI SOLDEU10.30 E 13.30 10.56 Grazie per la cortese attenzione. Ci rivediamoore 12.30 per la. Marcoriuscirà a fare la storia? 10.55 CLASSIFICA FINALE PRIMA1 MarcoSVI 1:10.09 2 Alexander Steen Olsen NOR +0.35 3 Manuel Feller AUT +0.47 4 Filip Zubcic CRO +0.74 5 Stefan Brennsteiner +0.85 6 Zan Kranjec SLO +0.87 7 Loic Meillard SVI +0.89 8 River Radamus USA +1.16 9 Alexander Schmid GER +1.25 10 Henrik Kristoffersen NOR +1.35 14 Luca De Aliprandini ITA +1.8516 Filippo Della Vite ITA +1.9620 ...