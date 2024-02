LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | Odermatt contro tutti | Della Vite vuole esplodere

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tvgiornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi(Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-. Sulla pista denominata B?nderitsa si apre il fine settimana dedicato alle prove tecniche che, giova ricordarlo, si concluderà domani con la disputa dello slalom. La prima manchegara tra le porte larghe prenderà il via alle ore 09.30 italiane (le ore 10.30 locali), mentre la seconda scatterà alle ore 12.30 andando a definire vincitore e podio. Il grande favorito, come sempre, sarà Marco. Il fuoriclasse svizzero, ormai ad un passo dalla sua terza Sfera di ...

Non solo la Serie A, ma anche il campionato cadetto in scena in questo venerdì sera. Derby lombardo fra Como e Brescia, due squadre con... (calciomercato)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Elenchiamo i favoriti, dunque la squadra norvegese, presente a Canmore (CAN): Krueger, Nyenget, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alla fine del 1° giro, Barp si trova in ottava posizione. Daprà (10°) è riuscito a scalare posizioni in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della 15km maschile, a domani per le sprint a tecnica libera, con l’Italia ... (oasport)

Torna protagonista, dopo un weekend di pausa forzata, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. La sede di gara di questo fine settimana è Soldeu (Andorra), per due gare tecniche che potre ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in DIRETTA televisiva e streaming, il gigante Soldeu. E' la 27ª gara della CdM femminile 2023-2024 ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in DIRETTA televisiva e streaming, il gigante Bansko. E' la 25ª gara della CdM maschile 2023-2024 ...