LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | Odermatt al comando su Steen Olsen e Feller | indietro Della Vite

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELMASCHILE LADELFEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 10.00 Luca De Aliprandini inizia con soli 24 centesimi in alto, quindi 33 prima del muro. Sul ghiaccio fatica e scende a 81 con qualche errore di troppo. Al traguardo si presenta in 13a posizione a 1.85. Al via ora l’austriaco Raphael Haaser. 09.59 Lo svizzero Thomas Tumler procede su ottimi parziali. 20 centesimi in vetta, 37 dopo un muro condotto alla grande. Chiude malissimo nei dossi. 11° a 1.44 dalla vetta. Un altro azzurro al via: Luca De Aliprandini. 09.57 CLASSIFICA PROVVISORIA PRIMA MANCHE 1 MarcoSVI 1:10.09 2 AlexanderNOR +0.35 3 Manuel ...