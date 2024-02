LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | Della Vite entra in top10 | al comando Kristoffersen

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DI SOLDEU ALLE 10.30 E 13.30 13.13 Loic Meillard tiene duro e prova a passare a condurre. Nel finale non molla, ma finisce secondo a 2 centesimi da! Al via ora Zan Kranjec. 13.11 River Radamus spreca tutto ne muro cle e finisce ampiamente alle spalle di. Chiude quinto a 67 centesimi., mal che vada, sarà decimo. Al via ora lo svizzero Loic Meillard che deve gestire un vantaggio di 46 centesimi sul norvegese 13.08 Alexander Schmid disputa una manche piena di imprecisioni e finisce solamente ottavo ad 85 centesimi.recupera un’altra posizione e si avvicina ...

Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica Brignone 2/a in 1.01.12. Terzo tempo per la ...Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica ...La Coppa del mondo di sci femminile fa tappa a Soldeu in Andorra con uno slalom gigante che vedrà l'assalto di Lara Gut alla leadership in classifica della Shiffrin ancora assente. Per l'Italia in con ...