LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | Della Vite al comando! Ora la top15 della prima manche

(Di sabato 10 febbraio 2024) 12.57 Filippo inizia mantenendo 22 centesimi in vetta, quindi diventano 13 a metà pista. L'azzurro nel muro perde 3 decimi in un colpo solo, quindi nel finale è straordinario e vola in vetta! 20 centesimi su Caviezel! Ora al via il francese Leo Anguenot, 15° a metà gara con un vantaggio di 2 centesimi sull'italiano. 12.55 Si riparte! Filippo è sul tracciato. 31 centesimi da difendere sullo scatenato Caviezel. 12.54 La gara è al momento sospesa per permettere il rientro al parterre di Atle Lie McGrath che si è leggermente infortunato ad un braccio nella ...

Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica Brignone 2/a in 1.01.12. Terzo tempo per la ...Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica ...La Coppa del mondo di sci femminile fa tappa a Soldeu in Andorra con uno slalom gigante che vedrà l'assalto di Lara Gut alla leadership in classifica della Shiffrin ancora assente. Per l'Italia in con ...