LIVE Sci alpino | Gigante Bansko 2024 in DIRETTA | comanda Caviezel | tra poco i top15 della prima manche

Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica Brignone 2/a in 1.01.12. Terzo tempo per la ...Ci sono due azzurre al comando della prima manche del difficile slalom gigante di Soldeu, in Andorra, sui Pirenei: Marta Bassino 1/a in 1.01.09 e Federica ...La Coppa del mondo di sci femminile fa tappa a Soldeu in Andorra con uno slalom gigante che vedrà l'assalto di Lara Gut alla leadership in classifica della Shiffrin ancora assente. Per l'Italia in con ...