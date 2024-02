LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | tutti i voti ai protagonisti della quarta serata

Leggi tutta la notizia su oasport

00.22: Mr. Rain con i Gemelli Diversi – "Mary" dei Gemelli Diversi : 00.15: Mahmood con i Tenores di Bitti – "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla 7.5: splendido omaggio a Lucio Dalla, con grande garbo e rispetto. Singolare e gradevole la scelta dei Tenores di Bitti. Mostra una grande maturità artistica. 00.05: Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: "Modigliani" sulle note di The Crisis 5: l'impressione è che abbia sbagliato in primis la scelta, poi anche la. Spesso (e anche decisamente) fuori tempo. 23.55: Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley 5: l'impressione è che questa settimana sanremese resterà per lei una grande occasione mancata. O sprecata, se preferite. Anche la scelta di questa sera è discutibile. Non si discute, invece, sul paio di ...