LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | Alfa sogna con Vecchioni | Mannoia battibecca col sorriso con Gabbani | Emma maglia nera

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.36: Renga Nek – Medley dei loro successi 7: anche loro mirano a tener sveglio il pubblico dell’Ariston, e riescono nell’intento. Quattro brani top e due voci che s’intrecciano, si sovrappongono e si inseguono, funzionando. Il tour è già pronto, e loro sono in gran spolvero. 01. 30: Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65 6.5: l’eurodance all’italiana degli Eiffel 65 atterra, anzi ritorna, al. L’esibizione torna a trasformare l’Ariston in balera. L’uso e abuso dell’autotune continua invece a piacerci poco. 01.25: Maninni con Ermal Meta – “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta 7: gran bella versione di un brano che vinse, impreziosita da un bell’arrangiamento e da due voci, quelle di Maninni e Meta, che sono in sincrono. 01.18: BigMama con ...