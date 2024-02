LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | si assegna l’ultimo titolo nel duo misto libero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladell’ultima giornata deidia Doha! All’Aspire Dome di Doha sil’ultima medaglia, prima di lasciare spazio alin corsia: si chiude con il duo. Non ci sarà l’Italia in questa prova, con Giorgio Minisini e Susanna Pedotti che non si sono iscritti alla prova. Troppo poco il tempo per i due azzurri per poter mettere su un’altra routine oltre a quella tecnica, complice anche la convalescenza del romano dall’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare idi Fukuoka. Cina che appare favoritissima rispetto alle altre. ...