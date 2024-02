LIVE – Giordania-Qatar 1-2 | finale Coppa d’Asia 2024 DIRETTA

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladidella. Da una parte la grandissima sorpresa della manifestazione, vale a dire la Al Azraq, dall’altra i padroni di casa nonché detentori del trofeo, ovvero i Marroni: chi riuscirà ad avere la meglio al Lusail Stadium? Appuntamento fissato alle ore 16 di sabato 10 febbraio, quando scopriremo chi conquisterà il prestigioso titolo AFC. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-2 (21? e 72? rig. Afif, 66? Al-Naimat) 72? – GOL! ANCORA AFIF. DOPPIETTA DAGLI 11 METRI ENUOVAMENTE IN VANTAGGIO. 70? – Il cinese Ning ...

La partita Giordania – Qatar di Sabato 10 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la finale di Coppa d'Asia LUSAIL – Sabato ...Siamo arrivati all`atto conclusivo: la finale di Coppa d`Asia. La sorpresa Giordania, alla prima finale continentale nel corso della sua storia, affronta i padroni.