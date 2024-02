LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | sabato 10 febbraio 2024 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

FeralpiSalò - Palermo in diretta allo Stadio Leonardo Garilli. La FeralpiSalò affronta il Palermo sabato 10 febbraio 2024 alle ore 14.00 per il match valido per la 24° giornata di Serie B 2023-2024.Cremonese - Reggiana in diretta allo Stadio Giovanni Zini. La Cremonese affronta la Reggiana sabato 10 febbraio 2024 alle ore 14.00 per il match valido per la 24° giornata di Serie B 2023-2024.Questa quarta estrazione settimanale è stata introdotta dallo scorso luglio per tutto il 2023 per aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione di ...