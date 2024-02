LIVE – Entella-Carrarese 1-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladi, match valido per il girone B di. Nella venticinquesima giornata scontro ad alta quota: le due squadre si trovano in zona playoff, i liguri ottavi con 31 punti, i toscani quarti a quota 42, dunque in palio c’è una vittoria preziosa per l’obiettivo che al momento è comune. Chi vincerà allo stadio Comunale di Chiavari? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 10 febbraio. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (6? Lipani) 6? – SUBITO IN VANTAGGIO L’! GOL DI LIPANI! 1? – Al via la sfida! 20.40 – Buona serata amici di Sportface e ...