LIVE Biathlon | Sprint maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | si parte alle 17 05 | Giacomel per il sogno medaglia

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELLA16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladellasulla distanza dei 10km, deidi, in corso di svolgimento a Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellasulla distanza dei 10km, deidi, in corso di svolgimento a Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca). Prima gara individuale allo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Comola è 36ma all’arrivo a 2’19?7 con 9/10. 18.18 La classifica è ormai cristallizzata. Per Dorothea ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto ... (oasport)

Live Timing Slalom Maschile Bansko (BUL) Gioco dei podi, Odermatt alla ricerca della nona sinfonia, Meillard e Yule per ripetersi in slalom: gli svizzeri per Bansko, ...Le biathlete francesi firmano un poker, mai visto in campo femminile, nella Sprint dei Campionati Mondiali facendo segnare quattro dei 5 migliori tempi sugli sci del lotto. E' proprio la prestazione s ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile sulla distanza dei 10km, dei Mondiali 2024 di biathlon, in corso di svolgimento a Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca ...