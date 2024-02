LIVE Atletica | World Indoor Tour Lievin 2024 in DIRETTA | Zango non brilla nel salto triplo Grande attesa per Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

22.22 Primi 100 metri velocissimi per prendere le posizioni. 22.22 Iniziata la gara degli 800 metri maschili. 22.20 Sono pronti in pista i protagonisti degli 800 metri maschili. 22.17 Questa la start list degli 800 metri maschili: 1 Tony VAN DIEPEN NED 2 Adrian BEN ESP 3 Mariano GARCIA ESP 4 Eliott CRESTAN BEL 4 Yanis MEZIANE FRA 5 Benjamin ROBERT FRA 6 Tshepiso MASALELA BOT 6 Patryk SIERADZKI POL 22.16 Rimangono solamente 3 gare in pista prima della conclusione di questo meeting. Questo il programma delle ultime gare: 22.20 800 m. maschili 22.30 60 m. ostacoli maschili 22.40 2000 m. maschili 22.15 3000 METRI – Selemon Barega vince in 7:31.38. 22.15 3000 METRI – Allungo di Barega poco dopo l'inizio dell'ultimo giro. 22.14 3000 METRI – Si è formato un terzetto in testa alla gara composto da Barega, Mehary e ...