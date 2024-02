LIVE Atletica | World Indoor Tour Lievin 2024 in DIRETTA | tanta Italia con Weir | Fabbri | Simonelli Diaz rinuncia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Andyhato per scelta tecnica. Il primatista mondiale di salto triplo non sarà in gara. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del meeting di, evento gold del. Dopo la tappa polacca di Torun di martedì scorso si torna a gareggiare nel circuito mondiale d’llo. Parterre di lusso a(Francia) dove diverse stelle,ne e non, si daranno battaglia. Sono 12 in totale gli atletini impegnati in quest’evento. Un quarto degli azzurri in gara è ...