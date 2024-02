LIVE Atletica | World Indoor Tour Lievin 2024 in DIRETTA | Simonelli sfiora il primato italiano Zango vince senza brillare nel salto triplo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 Iniziata la gara dei 2000 metri maschile. 22.39 Sono pronti in pista gli atleti dei 2000 metri. 22.37 Nei 2000 metri saranno al via gli ultimi due italiani in gara quest’oggi. L’Italia in questo meeting è stata rappresentata da 11 atleti totali. Non ha gareggiato Andy Diaz, inizialmente iscritto nella gara di. 22.36 Questa la start list dei 2000 metri maschili: 1 Moa Abounnachat BOLLEROD NOR 2 Melese NBERET ETH 3 Samuel ZELEKE ETH 4 Charles GRETHEN LUX 5 Ferdinand Kvan EDMAN NOR6 Mohad ABDIKADAR SHEIK ALI ITA 7 Brian KOMEN KEN 8 Adisy Girma ETH 9 Nicholas GRIGGS IRL 10 Robin VAN RIEL NED11 Federico RIVA ITA 12 Martin DESMIDT FRA 13 Boaz KIPRUGUT KEN 14 Lamecha GIRMA ETH 15 Samuel PIHLSTROM SWE 16 Benoit CAMPION FRA 22.35 Manca solamente una gara al termine ...