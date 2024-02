LIVE Atletica | World Indoor Tour Lievin 2024 in DIRETTA | primato italiano nei 2000 metri per Federico Riva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.49 Italia sugli scudi a! Quest’oggi gli azzurri hanno ottenuto un successo, con Leonardo Fabbri, ed unnazionale, messo a segno da. 22.48 Quinta posizione finale perin 5:02.67. L’azzurro mette a segno il. 22.47 Girma vince in 4.51.24, mettendo a segno ilmondiale stagionale. 22.47 Ultimo giro per Girma, che deve sprintare per il record del mondo. 22.46sale in settima posizione, nel treno in lotta per il podio. 22.45 Girma scavalca la seconda lepre e rimane in solitaria ad 800dal traguardo. 22.45 Termina il lavoro della prima lepre, che dopo 1 ...