LIVE – Atalanta U23-Vicenza | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) LadiU23-, match valido per il girone A di. Nella venticinquesima giornata si sfidano due formazioni in zona playoff e nelle zone alte della classifica: da una parte la squadra B della Dea, quarta con 38 punti, dall’altra i berici che si trovano al sesto posto con 37 punti. Chi vincerà allo stadio Comunale di Caravaggio? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 10 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23-ore 18.30 SportFace.