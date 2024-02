Litiga in casa con la madre e i carabinieri trovano nell’armadio un chilo e mezzo di hashish | 26enne in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mozzanica. Sono intervenuti per una lite in famiglia e, una volta in, hanno riconosciuto l’odore dell’, precisamente un, che un giovane idraulico teneva nell’appartamento. Il giovane ora è agli arresti domiciliari. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, come racconta il Corriere della Sera, quando le forze dell’ordine sono state allertate da una telefonata che raccontava di grida provenienti da un’abitazione di Mozzanica dove vive E.D., 26 anni, e la mamma. Sul posto, ihanno trovato solo la donna e non il figlio che, nel frattempo, aveva lasciato la. Ed è stato proprio durante il racconto dei fatti che i, sentendo l'”aroma2 della droga, hanno aperto la porta della camera dele ...