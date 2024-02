L’Italia cenerentola Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mi sbaglierò, ma ho l’impressione che dalla pandemia in poi la povertà in Italia sia cresciuta molto. Vedo situazioni di grande disagio che prima non c’erano.Simonetta Furlanvia email Gentile lettrice, non si sbaglia. Quello della povertà crescente è un fenomeno che viene da lontano, dagli anni ’90. Nel periodo ‘92-22è stato l’unico Paese d’Europa a registrare una caduta dei salari reali (– 2,9%), mentre ovunque sono cresciuti molto (Danimarca +38%, Germania +33%, Francia +31, Grecia +30,5%, per fare alcuni esempi) creando così un abisso tra loro e noi. Non sorprende dunque che dalla pandemia del 2020 abbiamo il record europeo per aumento della diseguaglianza tra ricchi e poveri. Lo attesta uno studio di Oxfam, la rete delle Non-Profit, pubblicato giorni fa. Vi si legge che nel 2022 l’1% della popolazione italiana deteneva il 13,6% del reddito totale mentre ...