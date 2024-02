L’intervista Marta Schifone | “Così avviamo gli studenti a diventare ingegneri anziché influencer”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Perché nessuno ci aveva mai pensato? Mentre si avvia alla conclusione la prima Settimana nazionale delle materie Stem (Scienze, tecnologia,a e matematica), fissata dal 4 all’11 febbraio, la domanda che ronza nella testa è questa. In un mondo che non da oggi registra una sempre maggiore necessità di competenze tecnico-scientifiche, ci si chiede infatti come mai in Italia, prima dell’avvento del governo Meloni, nessuno si fosse posto il problema di investire sul futuro, a partire dai “progressisti”. La risposta la dà, deputata e capogruppo di FdI in Commissione Lavoro, e prima firmataria della legge che ha istituito la Settimana Stem. “È mancata la programmazione”, spiega. “I governi che ci hanno preceduto non si sono resi conto della grandissima fame di competenze in queste materie, ...