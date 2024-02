“L’intervista di Carlson a Putin un fallimento per il Cremlino” | parla l’ex collaboratore Abbas Gallyamov

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'exdi Vladimir, commenta a Fanpage.it l'intervista rilasciata dallo zar al giornalista americano Tucker: "L'operazione non convincerà nessuno, perché l’ex anchor di Fox News non è credibile. In Russia la gente ride perché si è dovuto chiamare uno statunitense per far vedere che il presidente è ancora un vero leader mondiale".