L' Inter ribalta la Roma | 4-2 all' Olimpico

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 febbraio 2024) AGI - Grazie ad una pazza contro-rimonta con un secondo tempo straordinario, l'batte laal termine di un match spettacolare e molto combattuto. In ungremito e bagnato da una pioggia scrosciante, i nerazzurri s'impongono 4-2 grazie all'autorete di Angelino (come successo con Gatti contro la Juve settimana scorsa) e al sigillo finale di Bastoni, dopo il pareggio di un sempre più incisivo Thuram. Non basta invece ai giallorossi la grande reazione nel primo tempo dopo il momentaneo vantaggio di Acerbi,to da Mancini ed El Shaarawy. La squadra di Inzaghi (oggi in tribuna per squalifica), in attesa di scoprire cosa farà la Juve con l'Udinese, consolida la vetta della classifica salendo per ora a +7 sui bianconeri, mentre gli uomini di De Rossi, reduci da tre vittorie di fila, tornano a perdere ...