L’Inter dà del ‘Thuram’ allo scudetto | vittoria in rimonta contro la Roma e fuga | CLASSIFICA

(Di sabato 10 febbraio 2024)ribalta lae si conferma la principale candidata alladello. La cura De Rossi continua a portare ottimi risultati ed i girossi sono in grado di strappare il quarto posto alle dirette concorrenti. Oggi i nerazzurri si sono confermati più forti e lainè più che meritata. Il tecnico Simone Inzaghi si schiera con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, i girossi si affidano al tridente El Shaarawy, Lukaku e Dybala. Subito una doppia occasione per i padroni di casa, il portiere Sommer si salva. Al 17? la gara si sblocca con un colpo di testa del difensore Acerbi. La marcatura ha fatto discutere per un contatto tra Thuram e Rui Patricio. L’arbitro, dopo un consulto al Var, ha confermato ...