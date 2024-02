L’inclassificabile Beckett | di cui non resta traccia neppure nelle bancarelle

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ci sono due scrittori che non hanno accettato il Premio Nobel, il primo è Boris Pasternak, obbligato dalle autorità sovietiche, il secondo è Jean-Paul Sartre, che non voleva essere “istituzionalizzato”. Anche Samuelpensò per qualche giorno di declinare, anche perché al suo eroe e compatriota, James Joyce, quel premio non era mai stato dato. Quando nel 1969riceve la notizia del Nobel, i giornalisti lo raggiungono in Tunisia e lui non sa come gestire l’attenzione. Manderà poi il suo editore Linden a Stoccolma a ritirare il premio. “Successo e fallimento da un punto di vista pubblico non hanno molta importanza per me, anzi mi sento più a casa col secondo, avendo profondamente respirato la sua aria vivificante in tutta la mia vita di scrittore fino all’ultimo paio d’anni”, dicenel 1953. Nonostante la gloria, e ...