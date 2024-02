L’importanza del nuovo rapporto Stato-Chiesa a quarant’anni dal concordato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 10 febbraio 2024) Giovedì scorso, alla prestigiosa sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, si è svolto un convegno consacrato ai rapporti tradalrepubblicano voluto e realizzato da Bettino Craxi e da Giovanni Paolo II. Nei lavori, suddivisi in tre sezioni, sono emersi i temi principali non soltanto relativi al contenuto e al valore di questo storico accordo, ma sulle tappe che hanno portato, dalla Breccia di Porta Pia e dal successivo non expedit, ossia la non partecipazione dei cattolici alla vita politica del Regno d’Italia, fino ai Patti Lateranensi del 1929. Le approfondite analisi giuridiche e quelle più segnatamente politiche hanno contraddistinto i lavori del mattino specialmente con la spiegazione sia dal punto di vista ecclesiastico, Alberto Melloni, e sia da quello politico ...