Liga | vittoria dell’Osasuna sul Real Sociedad | decisivo Budimir

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’Osasuna trova lain trasferta contro il, nel match valido per la ventiquattresima giornata di campionato. La squadra ospite vince per 1-0, conche ha la meglio sulla difesa avversaria al 49?. Pareggio invece tra Alaves e Villar, finita 1-1. I padroni di casa trovano il vantaggio con Omorodion al 25?, con gli ospiti che poi pareggiano al 42? grazie a Cuenca. Poco più tardi, Las Palmas vince sul Valencia per 2-0. Suarez trova il primo gol, registrato all’89’, mentre Cardona raddoppia al 95?. SportFace.