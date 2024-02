Liberi di muoversi | un test per i virus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Diego Perego, 61 anni, è il direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza. Quali sono gli animali selvatici più attenzionati per la salute pubblica? Perché? "Sono i ruminanti alpini, cioè cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino, poi lepri,volpi, altri ungulati quali i cinghiali, e uccelli selvatici. Gli animali selvatici,disenza confini, rappresentano un importante momento di controllo per cogliere eventuali variazioni del loro stato sanitario per prevenire e gestire potenziali rischi per la salute umana e animale. Ad esempio si possono verificare malattie infettive quali l’influenza aviaria o la peste suina africana". Quali sono le malattie più frequenti tra gli animali selvatici? "Riguardano le forme parassitarie tipiche di ciascuna ...