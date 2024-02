“L’ho appena scoperto” Angelina Mango | cosa è successo dopo l’esibizione È senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) La quarta serata del festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover e ai duetti è stata vinta da Geolier e all’Ariston sono partiti i fischi. Il rapper napoletano è al primo posto con il medley ‘Strade’ eseguito insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Al secondo posto della Top 5 della quarta seratache ha omaggiato il padre Pino con ‘La Rondine’, al terzo posto Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di ‘Sweet Dreams’, al quarto Ghali con Ratchopper nel medley ‘Italiano Vero’, al quinto Alfa con Roberto Vecchioni nel brano ‘Sogna ragazzo sogna’. All’annuncio del vincitore da parte di Amadeus, la platea ha espresso fischiando il suo dissenso. “Il pubblico in sala non è d’accordo con quello delle giurie votanti, a volte capita che non coincidano”, ha detto Amadeus. “Vergogna, uno scandalo”. Sanremo 2024, ...