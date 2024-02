L’Empoli mette il turbo salvezza Cambiaghi illumina | Niang segna Tre punti pesantissimi a Salerno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) di Simone Cioni Personalità, giocate codificate, organizzazione e carattere. Avanti con un gol un po’ casuale, ripreso sull’unica sbavatura della serata, ma capace di rimanere in partita e andare a vincerla,’corsaro’ al l’Arechi è sempre piùdi Davide Nicola, che da ex sbanca. Settimana dopo settimana il tecnico sta plasmando la sua squadra, ricevendo conferme da ogni gara. Se finora lo stesso tecnico piemontese ha sempre sottolineato come fossero poche le partite giocate per poter parlare di trend, adesso la scia di 4 risultati utili consecutivi comincia ad essere una bella prova del cambio di rotta di capitan Luperto e compagni. Se vogliamo trovare un neo alla bella prestazione azzurra in Campania è la gestione non sempre perfetta di alcune ripartenze, con cui si sarebbe potuto fare molto più male e ...