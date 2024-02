Lega | malumori a Varese | “Matteo Salvini ha sbagliato tutto in Europa”

(Di sabato 10 febbraio 2024) “È stato un errore clamoroso mettere laall'opposizione innel 2019” e se “errare è umano, perseverare è diabolico”. È tranchant Marco Reguzzoni, ex presidente della provincia didellaNord ed ex capogruppo alla Camera dei deputati ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi Segui su affaritaliani.it

Chiusa la partita per le regionali in Sardegna, con il passo indietro della Lega a favore del candida to di Fratelli d’Italia, per il partito di ... (open.online)

evidenziando una mancata ascolto dei malumori interni e delle esigenze del Nord Italia. L’opposizione scelta nel 2019, dopo un risultato elettorale storico per la Lega, viene vista come un passo falso ...“Se Putin vince in Ucraina, non c’è garanzia che l’aggressione russa non si estenda ad altri Paesi”. La guerra sarà lunga e potrebbe diventare ancora più grande, secondo il segretario generale dell’Al ...“È stato un errore clamoroso mettere la Lega all'opposizione in Europa nel 2019” e se “errare è umano, perseverare è diabolico”. È tranchant ...