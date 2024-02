L’eclissi della ciofella | ritornata nei menu veggy sotto mentite spoglie

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Disse l’oste, un po’ seccato, che non era cambiato niente: “So’ quattro sordi er carciofo e du’ sordi ‘a car. Nun te poi sbaja’!”. L’uomo che gli stava davanti mise le mani in tasca, ravanò un po’ e appoggiò due lire sul bancone. “E damme stava’”. Poi, rivolgendosi al pubblico esclamò: “Anche la miseria ormai è cara ammazzata”. Ad Aldo Fabrizi la caro, per brevità chiamata,non piaceva per niente, “che a Roma ce stanno tante cose bbone e nun vedo pecché me devo magnà certe porcherie”, ma un posto nella sua pièce teatrale del 1945 “Roma città chiusa” glielo trovò. Perché laera parte di Roma di quella Roma. E sì che a Roma lac’arrivò che era già Regno d’Italia. E’ un piatto inurbato, veniva dalle campagne e arrivò nelle osteriole ...