Lecco | si va verso l’esonero della coppia Bonazzoli-Malgrati

(Di sabato 10 febbraio 2024) Situazione difficilissima in casae ribaltone in panchina. La sconfitta24ª giornata del campionato di Serie B contro il Bari potrebbe portare pesanti conseguenze e secondo quanto riferito da Sky Sport laè ad un passo dal. La sfida contro la compagine di Iachini si è conclusa sul risultato di 3-1 con i gol realizzati da Benali, Puscas e Sibilli. Inutile il golbandiera di Novakovich. Iloccupa l’ultimo posto in classifica con appena 20 punti conquistati in 24 partite. Il distacco dai playout è di un punto, settesalvezza diretta. L'articolo CalcioWeb.

Grinta e cuore. Mister Iachini in casa Bari la sfida contro il Lecco l'ha vissuta senza risparmiarsi: "Vivo le partite così, con enfasi. Ci vuole un po' di tempo per assimilare i concetti, non abbiamo ...Il Lecco crolla anche a Bari (3-1) e incassa la quinta sconfitta consecutiva. Nubi minacciose si addensano sulla panchina di Emiliano Bonazzoli, a forte rischio esonero. Chi invece non rischia (almeno ...Ahmad Benali trova il suo primo gol con la maglia del Bari. Una rete la sua non banale e che spalanca le porte verso il prezioso successo contro il Lecco: "Sicuramente è un ...