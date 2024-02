Le vacanze romane di Javier Milei prima dei faccia a faccia col Papa | Mattarella e Meloni | «Viva la libertà | c***»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) In Argentina ha avuto la forza di un terremoto la sua campagna elettorale arrembante e populista che lo ha catapultato da poco più di due mesi alla guida del Paese. E in Italia, che combinerà? il neopresidente argentino è atterrato ieri a Roma da Tel Aviv, dopo una visita di diversi giorni in Israele (dove ha annunciato lo spostamento dell’Ambasciata a Gerusalemme). Gli impegni ufficiali inizieranno soltanto domani, ed entreranno nel vivo lunedì, tuttavia. E così «El Loco» si è concesso unagiornata interamente privata. Ieri sera, come ha reso noto ai suoi follower su Instagram, si è concesso una visita notturna al Colosseo, in compagnia della sorella Karina. L’amata consanguinea, che è anche segretaria della Nazione, lo ha accompagnato poi anche questa mattina in un’altra visita romana: alla basilica di San Pietro ...