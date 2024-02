Le ultime | Fabbian favorito su Moro | in porta verso la riconferma di Skorupski dopo l’erroraccio Orso e Saele sperano in una maglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Se Zirkzee è un intoccabile per meriti acquisiti, lo stesso dicasi per Ferguson, autore fin qui di 5 reti, tre delle quali arrivate proprio da assist dell’olandese. Ma sempre più intoccabile è pure Remo Freuler: passano gli anni, arretra di posizione, ma sa sempre essere prezioso. Con Motta ha trovato una nuova dimensione da mediano davanti alla difesa e tanto più le partite contano quanto più lui le interpreta bene: sarà fondamentale quella con il Lecce e lo saranno anche le prossime casalinghe con Fiorentina e Verona, intervallate dal viaggio in casa Lazio. E allora, anche Freuler pare blindato. Così come. Aebischer sarà squalificato e l’ex Inter è l’uomo dei gol pesanti in casa: Cagliari, Torino e Sassuolo. Avrà quasi certamente l’occasione di ripetersi, per giunta di fronte a quel Lecce che a inizio estate sondò il terreno per lui, come Frosinone e Udinese. ...