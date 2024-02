Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 10 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di10. Ariete Tutto il mondo esce penalizzato da questa Luna nuova in Acquario, per la prima volta congiunta a Plutone, quadrata a Giove e Urano in Toro. Voi però siete stimolati dal transito perché sollecita la parte di voi che vuole esprimere qualcosa di nuovo. Andate avanti, Mercurio conduce al successo professionale e finanziario. Viaggi favoriti, anche in zone in guerra, perché volete conoscere tutto, non avete paura di niente, pronti a scalare come non accadeva da anni. Toro Le persone che vivono in stretto contatto con voi sanno com'è difficile far cambiare idea al Toro, ma questa Luna nuova ...