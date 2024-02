Le stazioni e le facili e illusorie soluzioni

(Di sabato 10 febbraio 2024) IL COMMENTO. Vero, la sicurezza alla stazione è un problema. Anzi, alle, perché nel mazzo c’è quella delle Autolinee, dei treni e della Teb, e già questo dovrebbe aiutare a capire la vastità del problema. Anche solamente in metri quadri. Per risolvere un problema, qualsiasi problema, servono però progettualità e visione e soprattutto non si possono cercare scorciatoie, di qualsiasi tipo siano.

'Far coincidere prescrizione e prenotazione visite ed esami, bene proposta Salutequità' "Prevedere che l’atto della prenotazione per un esame, una ... (sbircialanotizia)

Investimento di 5 milioni di euro, da lunedì impegnati 80 addetti. Limitati i disagi alla circolazione dei treni ...Nell’area delle stazioni si muovono ogni giorno migliaia di giovani ...lavorando per integrare e non cavalcando i malumori per un facile consenso politico. Al quale poi quasi mai seguono soluzioni ...Il giovane è stato accoltellato e rapinato da tre stranieri, che gli hanno portato via anche i vestiti. Si cercano tre uomini di origini africane ...