Le sfide all' interno del comune di Milano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il “contratto collettivo decentrato integrativo” siglato a ridosso di Capodanno dopo quattro mesi di trattative non è bastato per riportare la pace in. Segno che il malessere è forte... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dopo la vittoria casalinga dell'Inter contro la Juventus, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata questa sera all'esame Roma. All'Olimpico i nerazzurri ritroveranno non solo ...Quella di domani, a causa di matrimoni sfiorati, incroci di mercato e rispetto reciproco, non sarà una sfida come le altre. Soprattutto per Eusebio Di Francesco che, nel 2017, era stato beccato sotto ...Mister rana e le medaglie originali. Perché Nicolò Martinenghi ama approcciarsi in ogni momento, non solo in ogni bracciata, a modo suo. Perfettamente coerente con il suo status: “Non sono un ...