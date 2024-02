Le scarpe più in voga di questa stagione

Striscia la notizia, in un servizio di Pinuccio, si occupa del presunto caso di pubblicità occulta che investe il Festival di Sanremo. Quello delle ... (iltempo)

Avete già scelto l’abito di Capodanno , ma non avete ancora deciso con che scarpe sfoggiarlo? Se la parola d’ordine è osare, la moda di quest’inverno ... (ilfattoquotidiano)

La risposta è sì. Anche se in nome della moda spesso indossiamo tacchi alti che a volte fanno anche male, è arrivato il momento di cambiare musica. ... (vanityfair)

Life&People.it | Confortevoli ed avvolgenti, arricchite da soffici dettagli in shearling ed eco-pelliccia: le scarpe con il pelo sono di estremo ... ()

All'indomani del femminicidio di Giulia Cecchettin - la Giornata contro la violenza sulle donne ha un sapore particolarmente acre. Ecco le iniziative per celebrarla - tra scarpe e panchine rosse - numeri utili da ripetere e ripetere e un cambio di mentalità profondo che non può più aspettare

Come ha detto la sorella di Giulia Cecchettin in una lettera al Corriere del Veneto, «I “mostri” non sono malati, sono figli sani del patriarcato». ... (iodonna)