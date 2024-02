Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2024 | live | Jalisse | per un ritorno così meglio aspettare altri 27 anni voto 4; Ghali italiano vero 8; Dargen da reato 5

VivaSanremo!": in compagnia di Biggio, Casciari, Alessia Marcuzzi e tutta la banda, in diretta sotto la pioggia, Fiorello ha scaldato l'atmosfera all'esterno dell'Ariston al termine della quarta ...Vladimir Putin, intervista virale sul web: “Impossibile perdere in Ucraina. Non abbiamo interesse all’invasione dell’Europa” Sanremo 2024, pagelle serata cover: Angelina Mango commuove (9), Geolier ...(Adnkronos) - Mai così tante pagelle per i cantanti del Festival di Sanremo. Dai gruppi di ascolto al 'battitore libero', che sia aspirante influencer a caccia di follower o lupo solitario senza ambiz ...