Le pagelle dei look della terza serata | Rose Villain super sexy ma l'effetto bagnato dei capelli anche no

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Tre finalmente questa sera ci piace: rasato sui lati con pettinaturacon una ciocca da cattivo ragazzo che fa ombra sul viso: fa venire voglia a tutti di salire in moto con lui e correre con la pioggia e il vento contro (rispettando i limiti di velocità ovviamente). Camicia Overshirt che completa il pantalone che ne replica la luminosità su fondo scuro… la profondità di un cielo stellato che contrasta il petto interamente tatuato: sottogiacca cool, esclusivo e personalizzato. Voto 10 Maninni un po' triste con lo stessosarebbe perfetto per accompagnare la ballerina nella variazione del Cigno Nero. Alessio ha una bellissima faccia ma andrebbe ripulito da elementi che confondono l’osservatore e non permettono di apprezzarla. No orecchini da pirata, No allo spettinato, No a volumi eccessivi nell’outfit. ...