Le leggenda Talento e leggerezza Il signore della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non si stanca mai, Eliud Kipchoge, nemmeno di sorridere. Nella gara mito, la maratona, lui è. I due ori conquistati ai Giochi di Rio e Tokyo sono lì a certificarlo. Se poi, quest’estate a Parigi, riuscisse nell’impresa di centrare il tris a quasi 40 anni, sarebbe arduo trovare aggettivi per il. Perché due successi olimpici nella gara-simbolo li ha raggiunti Abebe Bikila, uno che la storia dell’atletica l’ha scritta a piedi nudi: a tre, però, non c’è mai arrivato nessuno dopo i 42 chilometri e rotti che misurano i confini dell’anima. "L’atletica non è tanto gambe, ma cuore e mente", dice lui, veleggiando a ritmi folli coi suoi cinquantadue chili di. Forse il keniano cresciuto nell’altipiano, e formatosi campione quasi senza accorgersene correndo chilometri per ...