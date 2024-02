Le chiavi del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: El Santiago Bernabéu será testigo de un enfrentamiento lleno de épica, fútbol, táctica… Podríamos estar hablando del partido más importante de la temporada en Liga. Ancelotti vs. Míchel, Dovbyk vs. Bellingham o Savinho vs. Vinicius son algunos de los duelos que viviremos en un encuentro que decidirá el liderato de la competición. El partido estará marcado, sin lugar a dudas, por las bajas con las que contarán ambos equipos. Elno tiene disponibles a Courtois, Alaba, Militao y Nacho, además de la duda de Rudiger, que si todo va bien para Ancelotti podría jugar de titular. Por su parte, el Girona cuenta con las bajas por lesión de Toni Villa y David López y, especialmente, con los sancionados Daley Blind, Yangel Herrera y Míchel, que tendrá que ver el partido desde la grada. Partido de ...