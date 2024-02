Lazio | Sarri | 'Stavamo perdendo il gusto del divertimento | ripartiamo da qui Immobile? Tanta roba'

(Di sabato 10 febbraio 2024) Labatte il Cagliari per 3-1, ritrova il successo dopo due partite senza e si ricandida per un ruolo da protagonista nella corsa Champions....

Era il 2013 e la Lazio perdeva per l’ultima volta contro il Cagliari . Poi, una striscia lunghissima di 17 partite consecutive da imbattuti per i ... (sportface)

Tre punti importantissimi per i biancocelesti che si portano al sesto posto in attesa delle altre sfide di giornata e riprendono il loro cammino ... (ilgiornale)

Reduce dal pareggio interno con il Napoli e dal ko esterno con l'Atalanta, la Lazio ritrova il sorriso nella trasferta in terra sarda contro un Cagliari di nuovo in piena crisi. All'Unipol Domus ...(inviato in sala stampa all’Unipol Domus) – Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita contro il Cagliari. LAZIO – «Abbiamo parlato, avevamo la testa ...Allenatore: Maurizio SARRI 6,5 - La sua Lazio scaccia i fantasmi e trova tre punti meritati, nonostante lo svarione sul gol di Gaetano. Dopo tale episodio però i biancocelesti sono bravi a reagire da ...