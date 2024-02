Lazio Immobile | «Vittoria per Sarri; 200 gol? Ora mi sento libero»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le parole di Ciro, attaccante e capitano della, dopo ladei biancocelesti contro il Cagliari Ciroha parlato ai microfoni di DAZN dopo ladellacontro il Cagliari. Di seguito le sue parole.– «Settimana impegnativa a livello mentale, abbiamo saputo reagire. Volevamo stare vicino al mister per le tante cose che gli sono successe extracalcio. Abbiamo fatto una bella partita e dato una risposta alle tante voci da fuori. Per la squadraimportante, il Cagliari in casa è una signora squadra». 200– «Le 200 reti mi rendono orgoglioso, se ricordo da dove sono partito… Da Cagliari a Cagliari si è chiuso un cerchio ma sono pronto ad aprirne un altro. Sono numeri belli ...