Lavoro | in Toscana chiuse 31 400 partite Iva dal 2019

(Di sabato 10 febbraio 2024) Firenze, 10 febbraio 2024 - Imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi, collaboratori con o senza progetto o nell'azienda di un familiare, soci di cooperativa, prestatori d’opera occasionali. Sono loro i lavoratori 'indipendenti', circa 372mila in, al centro dell'ultima indagine della Cgia di Mestre. Tra loro ci sono i classici lavoratori autonomi, ovvero i piccoli imprenditori del commercio, artigianato e agricoltura, ma anche le professioni più nuove e non regolamentate come social media manager, web designer, formatori, consulenti aziendali e informatici. Una variegata popolazione che è cresciuta di numero in tutta Italia e anche nella nostra regione, ma solo se si considerano gli ultimi dati disponibili elaborati dalla Cgia di Mestre, ovvero quelli dei primi nove mesi 2023 rispetto allo stesso periodo 2022. I lavoratori indipendenti sono il ...