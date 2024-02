Lavori in Autodromo Cantiere alle Acque La pista si rifà il look per l’avvio di stagione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Via il cemento, dentro la ghiaia.in corso alla curva delleminerali. In ossequiorichieste della Formula 1, indirizzate tanto a Imola quanto ad altri circuiti internazionali, in questi giorni gli operai sono al lavoro in uno dei punti più caratteristici dell’per ridisegnare la parte esterna al tracciato. Obiettivo dell’intervento è risolvere il problema dei track limits, azzerando le polemiche legate appunto all’eventuale superamento dei confini dellache lo scorso anno ha caratterizzato diversi Gran premi (quello di Austria su tutti) provocando penalizzazioni e lavoro-extra per i commissari. "Un’operazione concordata con le federazioni auto e moto – spiega Pietro Benvenuti, direttore generale dell’–. E che a noi tutto sommato va bene ...