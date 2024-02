Lasciarsi a San Valentino? Ci pensa Pizza Hut

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 febbraio 2024)Hut, la più grande catena dinegli Stati Uniti, mette a disposizione dei consumatori un insolito servizio. Fino al 14 febbraio, infatti, per i residenti di New York, Miami e Chicago (ma non solo) sarà possibile inviare una tonda per terminare la relazione con il proprio partner. Unaper "rompere" Per il lancio di questa iniziativa è stato creato il sito goodbypies.com sul quale è possibile ordinare e inviare gratis al futuro o alla futura ex una “Goodbye Pie” (dell’addio) in edizione limitata al sapore di miele piccante, per addolcire la rottura. I dischi vengono consegnati con in una scatola personalizzata con l'illustrazione di un cuore dispezzato e uno spazio per un breve messaggio personale e per scrivere il nome del mittente. L' «autista consegnerà le cattive notizie ...